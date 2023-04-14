ЕС на следующей неделе утвердит санкции за дестабилизацию Молдовы

На следующей неделе послы ЕС согласуют санкционный режим в связи с попытками дестабилизации ситуации в Молдове, сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его информации, послы ЕС должны дать "зеленый свет" новому режиму санкций, направленному против лиц и организаций, которые пытаются дестабилизировать Молдову. "Министры иностранных дел ЕС должны одобрить этот режим на заседании 24 апреля. Имена будут добавлены позже", – сообщил Йозвяк.

Молдова ранее призвала Европейский Союз наложить санкции на политиков и олигархов, которые помогают России дестабилизировать страну.

Это произошло на фоне раскрытого плана Кремля по дестабилизации ситуации в стране, который предусматривал контроль над политической сферой, энергетический шантаж, а также усиление напряженности в Приднестровье.