Импортозависимость России в добыче полезных ископаемых в ряде случаев превышает 80%

Счетная палата РФ считает необходимым уделить особое внимание решению вопросов импортозамещения в сфере недропользования, консолидировать усилия всех заинтересованных сторон. Такую позицию озвучил аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов в ходе заседания комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

"В 2030 году прогнозируется существенный рост потребности во всех 17 видах дефицитного стратегического сырья, в том числе критически важного. В то же время, доля импортозависимого оборудования и технологических решений в секторе геологоразведки и добычи полезных ископаемых является высокой и в ряде случаев превышает 80%", - сказал он, передает Интерфакс.

При этом Мамедов отметил, что результаты интеллектуальной деятельности в области воспроизводства и переработки твердых полезных ископаемых недостаточно востребованы.