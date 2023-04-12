В Беларуси меняются правила для антикризисных управляющих

В Беларуси с 1 октября 2023 года устанавливается новый механизм взаимодействия государственных органов с антикризисными управляющими, сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Кризис-менеджеры" могут быть юрлицами либо ИП. Те из них, кто работал по трудовому контракту, подлежат увольнению, а новые назначаются в порядке, установленном законом. Для госорганов упрощается процесс подбора управляющих на подведомственные предприятия путем отмены процедуры аккредитации», - говорится в сообщении.

«Исполкомы и отраслевые органы должны активизировать процесс формирования кадрового резерва антикризисных управляющих, соответствующих требованиям обновленного законодательства, чтобы обеспечить «бесшовный» переход на работу в новых условиях. При этом важно не допустить нарушения трудовых прав увольняемых антикризисных управляющих», –заявил директор Департамента по санации и банкротству Юрий Тараканов.