Банки РФ открыли связанную кредитную линию для реконструкции «Гродно-Азот»

Российские банки открыли кредитную линию белорусскому ОАО «Гродно-Азот» на сумму 3,25 млрд. российских рублей под первый этап реконструкции цеха «аммиак-4».

«Лимит кредитной линии составляет 3,25 млрд российских рублей. Срок предоставления линии — 7 лет. Часть процентной ставки субсидируется за счет бюджета РФ», - сообщила пресс-служба банка БелВЭБ со ссылкой на подписанное на прошлой неделе соглашение.

«Непосредственное финансирование предоставляет группа компаний Российского экспортного центра под поручительство ВЭБ.РФ, «Банк БелВЭБ» выполняет функции банка-агента», - сказано в сообщении.

Кредит носит связанный характер: «Реконструкцию цеха будет под ключ выполнять российская компания».

Название компании и величина процентной ставки по кредиту не уточняются.