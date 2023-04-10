Последнее обновление: 10.04.2023 13:11

В Беларуси возобновляется регистрация цен на лекарства

В Беларуси возобновляется регистрация предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, продаваемые в стране, следует из указа №95 от 10 апреля 2023 года.

«…правительством будет определен перечень лекарственных препаратов и скорректирован механизм регистрации предельных отпускных цен производителей на них. Данный механизм основывается на анализе сравнения цен препаратов, которые имеют одинаковое действующее вещество и представлены на международном рынке (референтное ценообразование)», - говорится в официальном комментарии к указу.

Регистрация цен изначально была введена указом №345 от 22 августа 2018 года и затем приостановлена в апреле 2020 года на фоне пандемии коронавируса.



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