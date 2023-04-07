S&P снизило кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте с CCC+ до CCC с негативными прогнозами. Об этом говорится в сообщении S&P.

"Рейтинговое действие последовало за официальным заявлением Украины о том, что оно реструктуризирует свой внешний долг в иностранной валюте, чтобы восстановить устойчивость государственного долга, в рамках недавно согласованного четырехлетнего соглашения о расширенной кредитной линии на сумму $15,6 млрд с МВФ", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что отрицательный прогноз по долгосрочному рейтингу в иностранной валюте отражает риски для обслуживания коммерческого долга Украины, учитывая план правительства по его реструктуризации.

В то же время агентство подтвердило рейтинги Украины в национальной валюте на уровне CCC+/C и uaBB по национальной шкале, поскольку госдолг в гривне не входит в план реструктуризации. Прогноз по рейтингу в национальной валюте стабилен.

Агентство отмечает, что может еще снизить рейтинги в течение следующих 12 месяцев, если сочтет почти наверняка, что коммерческие долговые обязательства будут включены в реструктуризацию государственного долга.

Аналитики считают, что среднесрочные макроэкономические перспективы Украины в значительной степени зависят от продолжительности и развития войны и предполагают, что в ближайшем будущем прекращения боевых действий не будет.