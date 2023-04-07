Канада расследует возможный незаконный сбор данных ботом ChatGPT

Власти Канады начали расследование возможного ненадлежащего использования личных данных чат-ботом искусственного интеллекта ChatGPT.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса комиссара по вопросам конфиденциальности.

“Офис комиссара по вопросам конфиденциальности Канады начал расследование в отношении компании, которая разработала чат-бот искусственного интеллекта ChatGPT”, — говорится в сообщении.

Расследование, как отмечается, было начато как ответ на жалобу о сборе, использовании и разглашении личной информации без согласия пользователей.

Также в сообщении пресс-службы говорится о том, что влияние искусственного интеллекта на конфиденциальность граждан Канады — это главный приоритет Офиса комиссара.