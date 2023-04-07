Последнее обновление: 07.04.2023 13:22

Канада расследует возможный незаконный сбор данных ботом ChatGPT

Власти Канады начали расследование возможного ненадлежащего использования личных данных чат-ботом искусственного интеллекта ChatGPT.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса комиссара по вопросам конфиденциальности.

“Офис комиссара по вопросам конфиденциальности Канады начал расследование в отношении компании, которая разработала чат-бот искусственного интеллекта ChatGPT”, — говорится в сообщении.

Расследование, как отмечается, было начато как ответ на жалобу о сборе, использовании и разглашении личной информации без согласия пользователей.

Также в сообщении пресс-службы говорится о том, что влияние искусственного интеллекта на конфиденциальность граждан Канады — это главный приоритет Офиса комиссара.



<Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Апрель 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование