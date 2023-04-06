Последнее обновление: 06.04.2023 11:26

Мировая цена на калий упала примерно на 30% по сравнению с прошлым годом

Мировая цена на калий в текущем году упала примерно на 30% по сравнению с 2022 годом, о чем свидетельствует подписанный между Уралкалием и Indian Potash Limited долгосрочный контракт на поставку удобрений.

Контракт с крупнейшим индийским импортером минеральных удобрений IPL на поставку хлоркалия будет действовать до 30 сентября 2023 года. Объем контракта не раскрывается, пишет КоммерсантЪ.

Цена установлена на уровне $422 за тонну на условиях поставки в порт покупателя (CFR), что на 28% ниже уровня в $590 за тонну, по которым Индия заключала контракты в 2022 году с другими производителями калия.

Ранее по теме


<Март 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Апрель 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование