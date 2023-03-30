Raiffeisen Bank планирует продажу или отделение российского бизнеса

Австрийский Raiffeisen Bank International будет стремиться к продаже или выделению из состава группы своего российского подразделения, Райффайзен Банка. Об этом сообщил на собрании акционеров генеральный директор RBI Йоханн Штробль.

Банк будет и дальше сворачивать свой бизнес в России, говорится в сообщении Raiffeisen.

В частности, Райффайзен Банк продолжит сокращать выдачи кредитов клиентам и общий объем операций в иностранной валюте. «Чистым эффектом снижения деловой активности в России станет снижение доходов Райффайзен Банка», - констатировали в компании.

Тем не менее RBI продолжит некоторую банковскую деятельность в России, чтобы сохранить лицензию на местном рынке. «Мы просто не можем немедленно свернуть все операции. Будем стремиться к возможной продаже или выделению российского бизнеса», - объяснил Штробль.

Он также сообщил, что RBI получил предложение о возможном обмене активами от Sberbank Europe, передает Reuters.