Последнее обновление: 29.03.2023 14:03

Доллар и юань растут на торгах БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 29 марта 2023 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 1,04 копейки или 0,37% до 2,8550 рубля при объеме торгов $1,1 млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 0,74 копейки или 0,2%, до 3,7229 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 30,7 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 2,19 копейки или 0,53% до 4,1650 рубля за 10 юаней при объеме торгов 7,9 млн. юаней.

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