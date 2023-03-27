Украина планирует вдвое повысить тариф на транзит по трубопроводу "Дружба"

АО "Укртранснефть" с 1 апреля планирует повысить тарифы на транзит российской нефти по магистральному проводу "Дружба". Об этом сообщило агентство Argus.

По информации издания "Коммерсант", речь идет о повышении ставки вдвое, до 27,2 евро за тонну.

Рост тарифа в направлении Словакии, Венгрии и Чехии объясняют расходами по восстановлению нефтетранспортной инфраструктуры, поврежденной в результате российской вооруженной агрессии.

Однако окончательное решение о повышении тарифа на транзит пока не принято, продолжаются переговоры.

Как сообщили источники, этот вопрос Киеву необходимо согласовать, прежде всего, с получателями сырья — Венгрией и Словакией.