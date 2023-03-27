S&P подтвердило рейтинги ЕАБР с негативным прогнозом

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента Евразийского банка развития (ЕАБР) на уровне "BBB-/A-3".

Как отмечается в пресс-релизе, прогноз долгосрочного рейтинга остается "негативным".

Агентство также подтвердило рейтинг банка по национальной шкале "kzAAA" и рейтинг приоритетных необеспеченных облигаций "BBB-".

"В течение 2022 года ЕАБР успешно расширял кредитную деятельность в регионе присутствия. Инвестиционный портфель банка, несмотря на непростую конъюнктуру, вырос на 14%", - говорится в сообщении S&P GR.

"Негативный" прогноз рейтингов отражает возможность изменения мнения S&P в отношении капитала ЕАБР в худшую сторону в следующие 12-18 месяцев в случае, если экономический и финансовый стресс в России приведет к более серьезному, чем ожидается, ослаблению качества активов банка или он не сможет сохранить доступ к финансированию", - отмечают аналитики агентства.

Агентство может снизить рейтинг ЕАБР, если увидит значительное ослабление поддержки со стороны акционеров, например, если нынешние акционеры отложат или существенно сократят вливания в капитал, запланированные на 2024 год.