Американский банк покупает обанкротившийся Silicon Valley Bank

First Citizens Bank из Америки подписал соглашение о приобретении и передаче всех депозитов и кредитов компании Silicon Valley Bank (SVB). Соглашение охватывает активы SVB на сумму около $72 млрд со скидкой в размере $16,5 млрд. Об этом сообщила Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC), пишет Bloomberg.

Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC) будет сохранять ценные бумаги и другие активы на сумму около $90 млрд, а также получит право на прирост капитала First Citizens на сумму до $500 млн. FDIC сообщила, что возможное банкротство SVB может стоить ее Фонду страхования вкладов, который финансируют участники банков, около $20 млрд.

"Это было замечательное соглашение в партнерстве с FDIC, которое должно внушить доверие к банковской системе", – заявил главный исполнительный директор First Citizens Фрэнк Холдинг-младший.

Кредитор отметил, что одобрит депозиты на сумму $56 млрд, а 17 старых филиалов Silicon Valley Bank начнут работу в качестве подразделений First Citizens. Немедленных изменений в аккаунтах клиентов не будет.

Как сообщалось, 10 марта калифорнийский регулятор закрыл Silicon Valley Bank и передал его в управление FDIC. Его банкротство стало крупнейшим со времен финансового кризиса 2008 года.