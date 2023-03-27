В Берлине провалился референдум о климатической нейтральности до 2030 года

В Берлине на референдуме не удалось собрать нужное количество голосов за ускорение климатической нейтральности до 2030 года, сообщают немецкие СМИ.

В рамках опроса берлинцы решали, должен ли Берлин стать климатически нейтральным до 2030 года вместо 2045 года. Существующий закон устанавливает крайний срок достижения цели климатической нейтральности на 2045 год, что также является национальной целью Германии.

По данным организаторов, большинство граждан, принявших участие в плебисците, а это 50,9%, поддержали ускоренное достижение климатической нейтральности. Однако одобрить инициативу не удалось, поскольку за нее проголосовали только около 440 тысяч избирателей, тогда как для утверждения решения нужно было примерно 608 тысяч голосов.

При этом 48,7% берлинцев, принявших участие в референдуме, выступили против более жесткой климатической цели. В целом же явка составила 35,8% от общего количества жителей, имеющих право голоса.

Действующее правительство Берлина считает, что инициатива стать климатически нейтральным к 2030 году невыполнима. По словам бургомистра Франциски Гиффай, большинство берлинцев видят, что требования референдума не могут быть реализованы, что и показали результаты голосования.

В Христианско-демократическом союзе (ХДС), который одержал победу на выборах в земельный парламент в феврале, также раскритиковали требования о более жестких сроках.

Референдум инициировали такие организации и движения, как Fridays for Future, Общегерманский велосипедный клуб (ADFC), молодежные организации СДПГ и партии "Союз 90/Зеленые". В 2022 году им удалось собрать необходимое количество подписей для проведения референдума.

Климатическая нейтральность означает, что выбросы парниковых газов не превышают те, которые поглощает природа. Чтобы достичь этого, вредные для климата выбросы, например автомобилей, самолетов, отопительных систем, электростанций или промышленных предприятий, должны быть сокращены примерно на 95% по сравнению с 1990 годом.