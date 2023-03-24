ISW: Россия может изменить тактику нанесения ракетных ударов из-за нехватки ракет

Российские войска могут изменить тактику нанесения ракетных ударов по Украине, сосредоточившись на украинских военных объектах, пишут в очередной сводке эксперты американского Института изучения войны (ISW).

По их данным, общее количество российских ракетных ударов уменьшается, что свидетельствует об истощении запасов высокоточных ракет, передает BBC.

Пресс-секретарь Главного управления военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что российские войска могут переориентировать свои удары на украинские военные объекты и места сосредоточения сил, продолжая наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре.

Скибицкий заявил, что, по оценке ГУР, в настоящее время у России осталось лишь 15% запасов высокоточного оружия, имевшихся до 24 февраля 2022 года, а крылатые ракеты "Калибр", Х-101 и Х-555 составляют менее 10% от общих запасов.

По словам Скибицкого, российские силы не могут проводить атаки чаще двух раз в месяц из-за необходимости экономии ракет (осенью прошлого года они проводили крупные воздушные атаки с большей частотой - примерно раз в неделю).

Эксперты ISW ранее также оценивали, что российский ракетный арсенал истощается, что может ограничить частоту и интенсивность ударов.