Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина

Международный уголовный суд в Гааге выдал международные ордеры на арест президента России Владимира Путина, а также уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

"Сегодня, 17 марта 2023 года, Вторая палата досудебного разбирательства Международного уголовного суда выдала ордера на арест двух персон в контексте ситуации в Украине: г-на Владимира Владимировича Путина и г-жи Марии Алексеевны Львовой-Беловой", - говорится в пресс-релизе МУС.

Возможность выносить постановления об аресте - одно из самых серьезных "орудий" МУС. Такое постановление действует бессрочно и может касаться любого человека - в том числе главы государства.

Однако Международный уголовный суд не выносит заочных приговоров. Это значит, что для судебного разбирательства подсудимый физически должен находиться в заключении в Гааге.

В основе работы Международного уголовного суда лежит Римский статут - документ, который ратифицировали 123 страны, среди которых нет ни России, ни Украины.

Но Украина несколько лет назад признала юрисдикцию МУС в отношении преступлений, совершенных на ее территории. Плюс - 42 страны-участницы МУС обратились к прокурору Хану с просьбой провести расследование. Этого достаточно, чтобы преступления, совершенные в ходе российского вторжения, относились к компетенции суда.