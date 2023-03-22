Последнее обновление: 22.03.2023 13:25

Киргизия на полгода ограничила вывоз драгметаллов из страны

Правительство Киргизии в среду приняло решение ввести сроком на шесть месяцев ограничения на вывоз из страны драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгметалл, сообщила пресс-служба киргизского кабинета министров.

"На заседании кабмина Киргизии принято решение ввести количественные ограничения на вывоз с территории республики драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, сроком на шесть месяцев", - говорится в сообщении.

Решение направлено на защиту ювелирной отрасли и оказание содействия в развитии производства ювелирных изделий при переработке драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, вне таможенной территории, передает Интерфакс.

Решение вступит в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

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