Россия просила Китай о летальном оружии - генсек НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о существовании признаков того, что Россия обращалась к Китаю с просьбой предоставить летальную помощь для ведения полномасштабной войны в Украине.

"Мы не видели никаких доказательств того, что Китай поставляет летальное оружие России, но мы видели некоторые признаки того, что такой запрос со стороны России был, и что этот вопрос рассматривает в Пекине китайские власти", - отметил генсек НАТО, передает CNN.

Он предостерег Китай от предоставления России летальной помощи, что, по словам генсека, означало бы "поддержку незаконной войны".

По мнению Столтенберга, визит Си Цзиньпина в Россию и его встреча с Владимиром Путиным свидетельствует о сближении Пекина и Москвы, которое происходило в последние годы.

"Мы видим, как Китай и Россия всё больше сближаются в военной сфере - совместные учения, совместное патрулирование в море и в воздухе, в экономической сфере, а также в политической и дипломатической сфере. Так что встреча в Москве является частью этой тенденции, в которой Китай и Россия работают все теснее и строят все более крепкое и сильное партнерство", - сказал он.