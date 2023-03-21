Китай отправил в Россию дроны на более $12 млн

С начала полномасштабного вторжения в Украину Китай отправил в РФ беспилотники на более чем 12 миллионов долларов, что свидетельствует о "тихом сотрудничестве" между этими странами, сообщает издание The New York Times.

Поставки продукции DJI, самого известного в мире производителя дронов, и ряда меньших компаний, часто поступали через мелких посредников и экспортеров.

"Сложные каналы сбыта и "размытые" описания продуктов в экспортных данных также затрудняют окончательное определение того, являются ли компоненты США в китайских продуктах, что может быть нарушением американского экспортного контроля. И официальные продажи, вероятно, являются лишь частью большего потока технологий через неофициальные каналы и другие дружественные России страны, такие как Казахстан, Пакистан и Беларусь", - говорится в сообщении.

В целом, как отмечает The New York Times, почти 70 китайских экспортеров продали в Россию 26 различных марок китайских беспилотников после вторжения. Вторым по величине брендом по продаже дронов был Autel, китайский производитель дронов с дочерними компаниями в США, Германии и Италии.

Представитель DJI сказал, что компания не может найти никаких записей о каких-либо прямых продажах в Россию с 16 апреля 2022 года. По его словам, компания прекратила все поставки и операции в РФ и Украине с начала войны и имеет "четкие протоколы", чтобы гарантировать, что она не нарушает санкции США.

В заявлении, отправленном по электронной почте, компания Autel заявила, что не знает о каких-либо продажах в Россию и проводит внутреннее расследование по этому поводу.

В феврале официальные лица США, приближенные к разведке, сообщали CNN, что Китай ведет двойную игру, публично называя себя сторонником мира, но в то же время все ближе подходя к решению о предоставлении летальной военной помощи России, передает УНИАН.

Как сообщало издание Politico, китайские компании, в том числе связанная с правительством в Пекине, отправили российским организациям 1000 штурмовых винтовок и другого оборудования, которое может быть использовано в военных целях, включая детали для дронов и бронежилеты.