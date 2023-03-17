Лукашенко нашел инвесторов в крупную микроэлектронику Беларуси

Лукашенко назвал потенциальных инвесторов, желающих вкладываться в белорусскую микроэлектронику, которая, по его же словам, скорее крупная, но на нее все равно есть спрос.

«Колоссальный интерес к белорусской микроэлектронике проявляют инвесторы. Мой недавний визит в Зимбабве и Объединенные Арабские Эмираты - прямое тому подтверждение. С нами готовы сотрудничать и хотят инвестировать в развитие нашей промышленности, в том числе микроэлектронной. Притом объемы денег даже не обсуждаются", - заявил сегодня Лукашенко.

"И это несмотря на глобальный тренд в сторону уже даже не микро-, а наноэлектроники, когда появились несколько игроков, владеющих технологиями порядка четырех нанометров. Наши достаточно крупные микросхемы остаются востребованными. Они надежны. Но, как я понимаю, от больших глобальных микросхем надо двигаться в маленькие нанометры", - признал очевидное и неизбежное Лукашенко.