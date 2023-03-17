Независимая комиссия ООН подтвердила, что Россия совершила военные преступления в Украине

Независимая международная комиссия ООН по расследованию событий в Украине (Independent International Commission of Inquiry on Ukraine) 16 марта опубликовала отчет о расследовании нарушений международного права во время полномасштабной войны России против Украины, в котором пришла к выводу, что ряд действий России можно квалифицировать как военные преступления.

К военным преступлениям относятся нападения на гражданское население и объекты энергетической инфраструктуры, умышленные убийства, незаконное лишение свободы, пытки, изнасилования и другое сексуальное насилие, а также незаконное перемещение и депортация детей.

Собранные Комиссией доказательства свидетельствуют, что на территориях, оказавшихся под контролем РФ, российские власти совершали умышленные убийства гражданских лиц и людей, которые не принимали участия в боевых действиях. Кроме того, российские войска осуществляли неизбирательные и непропорциональные атаки с применением взрывного оружия в населенных пунктах с явным пренебрежением к последствиям для гражданского населения.

Также расследователи считают, что к военным преступлениям можно приравнять атаки российских вооруженных сил на энергетическую инфраструктуру Украины с октября 2022 года, но этот вопрос Комиссия призвала расследовать дальше.

В отчете Комиссии перечисляются и другие действия российских оккупантов, квалифицируемые как военные преступления: незаконное лишение свободы на оккупированных территориях, пытки по языковому и национальному признакам, "многочисленные случаи изнасилований, сексуального и гендерно обусловленного насилия", а также принудительное перемещение и депортация детей.

"Комиссия также задокументировала небольшое количество нарушений, совершенных украинскими вооруженными силами, в том числе вероятные неизбирательные атаки и два инцидента, квалифицируемых как военные преступления, когда российские военнопленные были расстреляны, ранены и подвергнуты пыткам", - говорится в сообщении.

В заключении Независимая комиссия ООН рекомендовала расследовать все нарушения и преступления и привлечь виновных к ответственности на национальном или международном уровне.

Напомним, в марте 2022 года Совет ООН по правам человека подавляющим большинством голосов проголосовал за резолюцию, которая осуждает нарушения прав человека во время военных действий России в Украине и создает комиссию по их расследованию.

В мае Совет проголосовал за начало расследования возможных нарушений прав человека и серьезных нарушений международного гуманитарного права российскими войсками на освобожденных территориях Украины.