Последнее обновление: 17.03.2023 18:25

Президент Еврокомиссии: Путин проиграл энергетическую битву

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что у российского президента Владимира Путина не получилось шантажировать Европу сокращением поставок энергоносителей, сообщает Spiegel.

"Путин явно проиграл энергетическую битву, которую он начал, и его шантаж не сработал", - сказала Урсула фон дер Ляйен в пятницу во время визита на газовую платформу Troll A у западного побережья Норвегии.

Она добавила, что теперь ЕС будет получать гораздо больше энергии от таких союзников, как Норвегия и США.

Кроме того, по ее словам, Европа инвестировала значительные средства в возобновляемые источники энергии и сократила потребление энергии на 20%.

"Так что если президент Путин планировал поставить нас на колени, он достиг совершенно противоположного. Сегодня мы более сильные и независимые, чем когда-либо", - сказала она.

Фон дер Ляйен в пятницу прибыла вместе с генсеком НАТО на буровую платформу в Северном море, чтобы обсудить безопасность поставок энергоресурсов и инфраструктуры.

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