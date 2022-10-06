ЕС одобрил меры для преодоления энергетического кризиса

Члены Европейского Союза в четверг одобрили регламент Совета ЕС о "чрезвычайном вмешательстве для решения проблемы высоких цен на энергоносители".

Регламент предусматривает совместные меры по сокращению спроса на электроэнергию, а также по сбору и перераспределению избыточных доходов энергетического сектора в пользу домохозяйств и малых и средних предприятий. Министры энергетики стран ЕС достигли политического согласия по этим мерам 30 сентября, сообщила пресс-служба Совета.

Так, устанавливается добровольная цель - сокращение потребления электроэнергии на 10% - и обязательная - сокращение потребления на 5% по сравнению с его уровнем в часы пик.

Доход для производителей электроэнергии ограничивается 180 евро/МВт-ч, но отдельные государства могут его увеличить в зависимости от внутренних обстоятельств. Избыточные средства будут использоваться для компенсирования высоких цен для потребителей и малого и среднего бизнеса, а также другие меры по экономии.

Кроме того, компании, работающие в энергетическом секторе, должны будут обязательно платить "взнос солидарности". Он рассчитывается на основе налогооблагаемой прибыли, которая на 20% и более будет превышать среднюю такую прибыль с 2018 года. Эти средства также идут на поддержку предпринимателям и домохозяйствам.

Отмечается, что регламент будет действовать временно - с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2023-го. Кроме того, целевые показатели сокращения энергопотребления будут действовать до 31 марта, а ограничения на прибыль энергокомпаний - до 30 июня. Для Кипра и Мальты были предусмотрены "специальные исключения" из регламента.