Европейцы продолжают поддерживать энергонезависимость от РФ, несмотря на рост цен

Подавляющее большинство европейцев поддерживают движение в направлении независимости от российских энергоносителей, несмотря на рост цен.

Об этом свидетельствуют результаты общеевропейского опроса Eupinions, европейского инструмента исследования общественного мнения Фонда Бертельсманна, проведенного в сентябре.

Существовало большое беспокойство, что готовность идти на личные потери ради того, чтобы стать независимыми от российских энергоносителей, может разрушиться. Но этот эффект оказался гораздо менее серьезным, чем опасались.

В ЕС подавляющее большинство (67%) все еще считает, что ЕС должен стать более независимым в энергетическом секторе - даже ценой роста расходов. В марте эта цифра составляла 74%.

В Германии этот показатель самый низкий - 62%, что не отличается от результатов опросов в марте и июне. В целом, Eupinions зафиксировал снижение на десять процентных пунктов в Германии с марта.

Готовность взять на себя личные расходы на энергонезависимость самая высокая в Польше - 80%. В Бельгии зафиксировано резкое падение с разницей в двенадцать процентных пунктов (март: 76%, сентябрь: 64%).

"Такого развития событий следовало ожидать, учитывая сохранение очень высокой инфляции и начало отопительного периода. За этим следует и в дальнейшем наблюдать. Потому что это скрывает в себе потенциал для политического конфликта", - говорит Изабелла Хоффманн, эксперт по вопросам Европы Фонда Бертельсманна и руководитель проекта Eupinions.

"Но конец лета не означает конец солидарности с Украиной", - добавила она.

Опрос является репрезентативным для ЕС в целом и семи государств-членов: Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши и Испании. Он публикуется в сотрудничестве с бельгийским Фондом короля Бодуэна.