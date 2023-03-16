Правительство Франции одобрит пенсионную реформу без согласия парламента

Премьер-министр Франции Элизабет Борн в четверг официально объявила, что правительство применит статью конституции 49.3 для одобрения пенсионной реформы без согласия парламента.

"Я беру на себя ответственность за действия своего правительства", - сказала Борн, выступая в Национальном собрании, объясняя свое решение.

Она отметила необходимость этой реформы, поскольку, по ее словам, "нельзя оставлять сомнения по поводу будущего наших пенсий".

Премьер указала, что законопроект, с точки зрения правительства, является "компромиссом", поскольку его текст обсуждался и изменялся по результатам дебатов и обсуждений как в парламенте, так и после переговоров с профсоюзами.

Заседание в нижней палате французского парламента, в которой у правительства нет большинства, ранее прервали, поскольку депутаты оппозиционных партий устроили демарш. Когда Борн появилась в зале, они начали ее освистывать, некоторые из них начали петь "Марсельезу".

После объявления Борн о том, что правительство примет реформу без согласия Национального собрания, глава ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что подаст запрос на вынесения вотума недоверия правительству.

"Это признание полного провала Эммануэля Макрона. Эта реформа - единственная реформа, которую он защищал в ходе своей президентской кампании. Мы подадим запрос на процедуру вынесения недоверия правительству", - сказала Ле Пен.

Ранее Сенат Франции одобрил законопроект о пенсионной реформе при окончательном голосовании в четверг 193 голосами "за" при 114 "против".

Своим голосованием сенаторы утвердили проект закона, согласованный накануне совместным комитетом двух парламентских палат. В ходе консультаций были устранены противоречия по ряду деталей, при этом главное положение о переходе к возрасту выхода на пенсию в 64 года сомнению не подвергалось.

В среду Макрон провел совещание с членами правительства, на котором, по данным СМИ, не исключил роспуска Национального собрания и новых парламентских выборов в случае провального голосования.