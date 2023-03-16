Власти Польши начали проверки транспортных фирм с белорусским капиталом

Власти Польши начали массовые проверки транспортных фирм с российским или белорусским капиталом, сообщил в четверг главный инспектор дорожного транспорта республики Алвин Гаядхур.

"Сегодня начались проверки в определенных транспортных фирмах на территории всей страны. Выявлены компании, которые, вероятно, имеют белорусский или российский капитал", - сказал он.

Гаядхур подчеркнув, что для проверки выбрано 60 фирм, центральные офисы которых расположены в городах Белосток, Бяла-Подляска, Ченстохова, Вроцлав и Познань. В массовых проверках участвуют инспекция дорожного транспорта, налоговая служба, пограничная охрана, инспекция труда, строительный надзор, передает ТАСС.

"Если будут выявлены серьезные нарушения, мы сможем приостановить или отозвать разрешение на выполнение перевозок для такой фирмы", - предупредил он.