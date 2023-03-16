Валовой внешний долг Беларуси снизился до $39,746 млрд на 1 января 2023 года

Валовой внешний долг Беларуси на 1 января 2023 года составил $39,746 млрд и в IV квартале 2022 года снизился на $1,769 млрд, или на 4,26%.

За 2022 год валовый долг Беларуси снизился на $2,218 млрд, или на 5,28%. В расчете на душу населения валовой внешний долг на 1 января 2023 года составил $4,294 тыс.

Внешний государственный долг Беларуси на 1 января 2023 года составил $18,503 млрд и за IV квартал снизился на $301,1 млн, или на 1,60%. За 2022 год внешний госдолг вырос на $275,5 млн, или на 1,49%.

В том числе внешний госдолг за счет эмиссии ценных бумаг (евробондов) на 1 января 2023 года составил $3,4145 млрд и за IV квартал сократился на $18,1 млн. За 2022 год внешний госдолг в облигациях уменьшился на $115,4 млн, или на 3,27%.

Внешняя задолженность депозитных организаций (банков) составила $6,392 млрд и снизилась в IV квартале на $833,8 млн, или на 11,54%. За 2022 год задолженность депозитных организаций сократилась на $661,1 млн, или на 9,37%.

Внешний долг нефинансового сектора (предприятий) составил $12,7137 млрд и снизился в IV квартале на $550,8 млн, или на 4,15%. За 2022 год задолженность нефинансового сектора сократилась на $1,7088 млрд, или на 11,85%.

Задолженность компаний перед прямыми инвесторами в IV квартале снизилась на $83,6 млн, или на 3,77%, до $2,1373 млрд. За 2022 год долг перед прямыми инвесторами уменьшился на $120,3 млн, или на 5,33%.

Просроченная задолженность компаний на 1 января 2023 года составила $876,8 млн и за IV квартал снизилась на $35,8 млн, или на 3,92%. За 2022 год просроченная задолженность выросла на $207,6 млн, или на 31,02%