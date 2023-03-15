Сотрудники пунктов выдачи Wildberries начали забастовку

С 15 марта началась забастовка сотрудников части пунктов выдачи заказов маркетплейса Wildberries. сообщает РБК.

Таким образом сотрудники пунктов протестуют против штрафов за отказ покупателя от бракованного или фальшивого товара.

Во вторник, 14 марта, из-за недовольства сотрудников приостановили работу некоторые пункты Wildberries в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, а перед главным офисом Wildberries в Москве собрались несколько владельцев пунктов выдачи заказов, сообщали СМИ и телеграм-каналы.

В среду, по данным Tayga.info, к забастовке присоединились работники из Иркутской области, Бурятии, Красноярского края и городов Кузбасса. В частности, пункты выдачи не работают в Иркутске, Байкальске, Братске, Барнауле, Усть-Илимске, Тулуне, Прокопьевске, Ленинске-Кузнецком. В Чите, как пишут местные СМИ, не работают 14 пунктов выдачи заказов.

Ранее, как сообщали телеграм-каналы, маркетплейс ввел правило: за возврат покупателем бракованной или фальшивой вещи Wildberries штрафует сотрудника или владельца пункта выдачи. Штраф, по данным телеграм-канала Baza, равен полной стоимости вещи.

В самой компании отрицают сообщения о забастовке.

Во вторник стало известно, что прокуратура Московской области по поручению Генпрокуратуры проверит нарушение прав сотрудников Wildberries после сообщений о забастовке и акции протеста.