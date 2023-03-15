В интернете опубликован предполагаемый план Кремля по дестабилизации Молдовы

Центр "Досье" Михаила Ходорковского раскрыл детали стратегического документа, разработанного в администрации президента России осенью 2021 года в целях политического и экономического подчинения Молдовы.

Документ под названием "Стратегические цели Российской Федерации в Республике Молдова" одновременно получили участники журналистского консорциума, в который входят, в частности, Süddeutsche Zeitung (Германия), RISE (Молдова), Delfi (Эстония), Kyiv Independent (Украина), говорится в публикации. Кремль пока не комментировал расследование.

Одна из ключевых целей России в отношении Молдовы, согласно документу, полученному журналистами, заключается в принуждении Кишинева к вступлению в ОДКБ и расширению участия в ЕАЭС. Также предполагается, что Россия должна противостоять влиянию на Молдову НАТО и ЕС, и способствовать росту пророссийских настроений в стране через пропаганду и образовательные программы, передает BBC.

В задачи входила и поддержка молдавских пророссийских политиков.

Источник центра "Досье" утверждает, что этот документ разрабатывали подчиненные замглавы администрации президента Дмитрия Козака, который занимался в Кремле украинской проблематикой до начала войны.

В последние недели в Молдове проходят акции протеста, в которых принимает активное участие пророссийская оппозиционная партия "Шор".

Участники акций требуют оплаты государством коммунальных платежей граждан за отопительный сезон и недопущения войны в Молдове. Также они призывают к отставке президента Майи Санду.

В середине февраля Санду обвинила Россию в попытке вмешательства во внутренние дела государства. Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Киев перехватил планы российских спецслужб по дестабилизации Молдовы.