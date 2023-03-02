Премьер Молдовы полагает, что у России нет ресурсов для вторжения

Молдавский премьер-министр Дорин Речан считает, что у России нет достаточных ресурсов для вторжения в Молдову.

По словам Речана, Россия не может напасть на Молдову из-за территориальной удаленности и того, что между двумя государствами расположена Украина.

"У России не хватит ресурсов для эскалации. Ясно также, что Россия не может вторгнуться в Молдову военным путем", - сказал Речан в эфире румынского национального телевидения.

С другой стороны, отметил премьер-министр, у Молдовы достаточно потенциала, чтобы справиться с возможной эскалацией в Приднестровье.

"А приднестровский регион, как и мы, стремится к миру и стабильности. Россия ведет гибридную войну - много пропаганды, дезинформации, продвижение определенных провоенных нарративов. Но я уверен, что им не достичь успеха. Все эти волны - скорее информационная война, чем реальное положение дел", - отметил Речан.

Также премьер заверил, что система противовоздушной обороны Украины защищает и Молдову.