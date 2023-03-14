Meta уволит еще 10 тысяч сотрудников

Американская Meta Platforms Inc. Подтвердила планы об увольнении еще 10 тысяч человек в рамках сокращения расходов.

Увольнения затронут специалистов по найму, а также менеджеров и технических специалистов, говорится в сообщении компании. Кроме того, Meta закроет около 5 тысяч открытых вакансий, передает Интерфакс.

Руководство компании понизило прогноз расходов на 2023 год до $86-92 млрд с ранее ожидавшихся $89-95 млрд.

В ноябре 2022 года Meta уволила более 11 тысяч человек.

Акции Meta дорожают на 4,6% в начале торгов во вторник. С начала года капитализация компании взлетела на 57%, до $469 млрд.