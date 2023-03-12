Мечтающий о ЕС премьер Грузии обвинил Зеленского во вмешательстве во внутренние дела

Премьер Грузии Иракли Гарибашвили в эфире канала Imedi призвал президента Украины Владимира Зеленского и украинских политиков воздержаться от вмешательства во внутренние дела Грузии за поддержку участников протестов против закона об "иноагентах"

"Когда человек, который воюет, выходит и отвечает на деструктивную акцию, которую проводят несколько тысяч человек здесь, в Грузии, это прямое доказательство того, что этот человек вовлечен, мотивирован, чтобы здесь что-то произошло. Вышел Кличко, вышел Фейгин, вышли какие-то неизвестные люди, украинские политики, Арахамия и какие-то грязные неудачники, которые говорят, что нужны изменения, переворот, что является прямым вмешательством", - заявил премьер Грузии.

При этом, он позволил себе комментировать ситуацию в Украине.

"В Украине сложная ситуация. Ожидается эскалация. По нашей информации, Украина готовит контратаки, вероятно, будут очень тяжелые бои в Донецкой области в целом, а после падения Бахмута ситуация, вероятно, станет еще сложнее", - утверждает Гарибашвили.

Он отметил, что желает Украине мира и объединения страны, но добавил: «Но сначала позаботьтесь о себе и стране, а мы будем заботиться о нашей стране. Я хочу сказать это всем".

На фоне этих высказываний премьер Грузии выразил надежду на то, что Грузия получит статус кандидата в члены ЕС до конца 2023 года.

"Мы ожидаем, что, поскольку мы делаем все возможное, мы должны получить статус к концу года. Если речь идет о заслуженном приеме, наша страна заслуживает статуса кандидата", - заявил Гарибашвили.