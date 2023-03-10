Премьер Великобритании: Сейчас не время для переговоров по войне в Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что война в Украине закончится за столом переговоров, но сейчас Киеву нужна поддержка для создания прочной позиции для участия в них, сообщает The Guardian.

Сунак сказал, что поддерживает президента Владимира Зеленского, чтобы он был в "лучшей ситуации для проведения этих переговоров".

Британский премьер отметил, что сейчас не время для мирных переговоров, и подтвердил свою готовность оказать дополнительную поддержку Украине, чтобы обеспечить ей преимущество на поле боя.

"Конечно, это закончится, как и все конфликты, за столом переговоров, но это решение должна принять Украина. И что нам нужно сделать, так это поставить их в наилучшую возможную ситуацию для проведения этих переговоров в соответствующий момент, который имеет смысл для них", - сказал Сунак.

"Но сейчас приоритетом должно быть предоставление им ресурсов, тренировок и поддержки, необходимых для продвижения вперед и создания преимущества на поле боя", - добавил он.