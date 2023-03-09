Последнее обновление: 09.03.2023 15:38

Турция внезапно остановила транзит санкционных грузов в Россию

Турция внезапно остановила транзит санкционных грузов в Россию, поскольку таможенная система блокирует их оформление, сообщает КоммерсантЪ со ссылкой на участников рынка.

По их словам, застряли именно санкционные товары, которые идут в Россию через параллельный импорт, и теперь идет срочный поиск альтернативных маршрутов.

Остановку транзита санкционных грузов некоторые собеседники издания связывают с недавним визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена. Давление оказывают и на Объединенные Арабские Эмираты, которые стали центром поставки электроники в Россию, пишет Financial Times.



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