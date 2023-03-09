Нидерланды ограничат экспорт микросхем в Китай в рамках инициативы США

Правительство Нидерландов в среду подтвердило, что введет новые экспортные ограничения на оборудование для производства микросхем против Китая в рамках введенной в прошлом году инициативы Соединенных Штатов.

Об этом говорится в ответе министра внешней торговли Нидерландов Лише Шрайнемахер на запрос парламента.

"Учитывая технологическое развитие и геополитический контекст, правительство пришло к выводу, что для (меж)национальной безопасности необходимо расширить действующий экспортный контроль на конкретное производственное оборудование для полупроводников", - говорится в ответе.

Как объясняет Шрайнемахер, Нидерланды стремятся предотвратить использование собственных технологий в военных системах или оружия массового уничтожения, а также хотят избежать потери своей лидерской позиции в производстве самых современных инструментов для производства микросхем.

По информации Politico, США и Нидерланды достигли соглашения о введении новых ограничений на экспорт передовых технологий производства микросхем в Китай в конце января, но до сих пор голландское правительство не комментировало его публично.

Соглашение, к которому также присоединилась Япония, касается только трех стран, в которых расположены производители современных машин для печати микрочипов. Это инициатива США, направленная на то, чтобы прекратить поставки самых современных чипов в Китай.