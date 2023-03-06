Китай увеличивает расходы на оборону на 7%

В Пекине на выходных открылись традиционные "две сессии" - одновременные, но не совместные съезды Народного политического консультативного совещания Китая (НПКСК) и Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

В ходе этих сессий уже объявлено об увеличении военных расходов и сравнительно низких плановых показателях роста. Позже делегатам съездов предстоит совершить важную формальность – утвердить Си Цзиньпина на посту главы государства.

Съезд народных представителей утвердит Си Цзиньпина и на посту президента, таким образом, окончательно консолидировав его контроль над страной. Кроме того, ожидается, что будут назначены новый премьер-министр, а также руководители финансового сектора и центрального банка, которыми станут ставленники лидера страны.

На фоне скромного экономического роста на съезде было объявлено о значительном росте военных расходов - более чем на семь процентов, что поднимает ежегодный военный бюджет Пекина до 225 млрд долларов США. Однако даже после увеличения он останется существенно (в четыре раза) ниже военного бюджета Вашингтона.