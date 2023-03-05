Глобальное соглашение о защите Мирового океана одобрено после многолетних переговоров

Более сотни стран достигли исторического соглашения о защите Мирового океана после многолетних переговоров, предусматривающего, что к 2030 году 30% Мирового океана станет охраняемой территорией, что позволит защитить и восстановить морскую флору и фауну.

Соглашение было достигнуто в пятницу вечером после 38 часов обсуждений в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В общей сложности переговоры тянулись более 10 лет, в том числе из-за разногласий по поводу финансирования соглашения и прав на рыболовство, передает BBC.

Последнее международное соглашение по охране океана было подписано 40 лет назад, в 1982 году, - это Конвенция ООН по морскому праву. Она закрепила принцип свободы открытого моря, согласно которому в международных водах все страны имеют право заниматься рыболовством, судоходством и исследовательской деятельностью. Сейчас только 1,2% открытого моря находится под охраной.

Морские флора и фауна за пределами охраняемых территорий страдают из-за изменения климата, чрезмерного отлова рыбы и активного судоходства. По данным Международного союза охраны природы, почти 10% морских биологических видов находятся под угрозой исчезновения.

На новых охраняемых территориях, установленных в договоре, будут введены ограничения на промысел, судоходство и геологоразведочные работы. Речь идет в том числе о глубоководной добыче полезных ископаемых, когда металлы и минералы извлекают с морского дна на глубине 200 и более метров от поверхности.

Экологи высказывали опасения, что процесс добычи полезных ископаемых может причинить ущерб местам размножения морских животных, создать шумовое загрязнение или оказаться токсичным для морских флоры и фауны.

В Международном органе по морскому дну, который осуществляет надзор за лицензированием глубоководной добычи ресурсов, заявили Би-би-си, что "любая будущая активность на глубоководных участках морского дна будет подчиняться строгим экологическим нормам и надзору, чтобы гарантировать, что она осуществляется ответственно".

Одной из основных проблем в ходе обсуждения стал вопрос о совместном использовании морских генетических ресурсов, рассказала Минна Эппс, директор группы по защите океанов Международного союза охраны природы.

К морским генетическим ресурсам относится биологический материал растений и животных в океане, который представляет какую-либо ценность для человека, например, может быть использован в промышленных процессах, изготовлении продуктов питания и лекарств.

У более богатых стран сейчас есть возможности и финансирование для исследования глубин океана, но более бедные страны хотели бы, чтобы обнаруженные ресурсы распределялись поровну.

По словам Роберта Бласиака, исследователя океана из Стокгольмского университета, проблема заключается в том, что сейчас никто не может оценить стоимость ресурсов, которые можно добыть в океане. Следовательно, неясно, как их можно разделить.

"Представьте себе большой широкоэкранный телевизор высокой четкости, на котором работают только три или четыре пикселя. Это наши знания о глубинах океана. Мы идентифицировали около 230 000 биологических видов в океане, но, по некоторым оценкам, их более двух миллионов".