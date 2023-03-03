В Польше анонсировали новые процедуры транзита украинского зерна через страну

Будут введены новые процедуры транзита украинского зерна через Польшу - они призваны упростить перевозки через границу, но одновременно противодействовать возможным нарушениям. Об этом заявил вице-премьер Польши Генрик Ковальчик.

В пятницу вице-премьер, министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик встретился со своим украинским коллегой, министром аграрной политики и продовольствия Николаем Сольским. По словам Ковальчика, встреча касалась транспортировки украинских зерновых через польскую территорию, сообщает RMF24.

"Мы пришли к выводам, которые, с одной стороны, улучшат транспортировку через границу, а с другой стороны, дадут полное ощущение продовольственной безопасности в стране", - сказал министр сельского хозяйства Польши.

Он заверил, что все продукты, которые перевозятся из Украины в Польшу, и в дальнейшем будут подлежать очень строгому фитосанитарному контролю.

"Мы хотим, чтобы польские продукты питания, а также корма, были полностью защищены", - заявил он.

Ковальчик также анонсировал новые процедуры для транзита украинского зерна через Польшу.

"Мы также хотим ввести гарантии, но без необходимости полного фитосанитарного контроля, для продуктов, которые будут перевозиться из Украины транзитом. Здесь мы договорились о двух путях в зависимости от вида транспорта", - сообщил министр.

Как он пояснил, в случае железнодорожных перевозок перевозчик будет обязан обезопасить, опломбировать вагоны до момента перегрузки. Проверки будет осуществлять Национальная налоговая администрация. Также будет требоваться "очень четкое указание места назначения" груза. Ковальчик добавил, что аналогичные процедуры будут применяться и к колесному транспорту.

По его словам, ожидается, что новые решения позволят улучшить пограничное оформление транзита зерна.

Европейский Союз не рассматривает вариант введения отмененных ранее пошлин на украинскую сельхозпродукцию несмотря на негативное влияние на фермеров некоторых стран.