Беларусь и Китай намерены создать зону свободной торговли уже в 2023 году

Беларусь и Китай создадут зону свободной торговли и осуществления инвестиций уже в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики РБ.

Согласно информации, 1 марта 2023 года в Пекине подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Беларуси и Министерством коммерции Китая о завершении обсуждения основополагающих положений текста соглашения о торговле услугами и осуществлении инвестиций между странами и начале переговоров по доступу на рынки.

«Стороны подтвердили завершение дискуссии по ключевым положениям текста будущего международного договора, договорились о необходимости немедленно начать переговоры о доступе на рынки услуг и осуществлении инвестиций и полностью завершить работу над соглашением в 2023 году», - говорится в сообщении.