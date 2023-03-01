Последнее обновление: 01.03.2023 17:59

Беларусь с 1 марта повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Постановлением Совмина № 161 от 28 февраля 2023 г. повышены ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Так, ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты составят $14,2 за 1 т (ранее – $12,8); прямогонный бензин –за $7,8 за 1 т (ранее – $7); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – $4,2 за 1 т (ранее – $3,8).

Постановление вступило в силу 1 марта 2023 г.

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