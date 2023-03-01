Цена нефти Urals в январе-феврале снизилась в 1,8 раза

Средняя цена нефти марки Urals в январе-феврале 2022 года сложилась в размере $49,52 за баррель, снизившись по сравнению с тем же периодом прошлого года в 1,8 раза ($88,89). Об этом говорится в сообщении Минфина РФ.

В феврале также наблюдалось падение цены - в 1,86 раза, до $49,56 за баррель.

Средняя цена на нефть сорта Brent в феврале была на уровне около $83,5 за баррель. Таким образом, дисконт Urals составил около 41%. В январе он был на таком же уровне, в декабре составил около 38% (Brent - $81,2, Urals - $50,47).