Минэнерго Беларуси надеется ввести 2-й блок БелАЭС в промэксплуатацию во II полугодии

Минэнерго Беларуси надеется, что 2-й блок Белорусской АЭС будет введен в промышленную эксплуатацию уже во втором полугодии 2023 года, сообщил сегодня глава ведомства Виктор Каранкевич.

По его словам, готовность второго энергоблока БелАЭС оценивается в 98 %.

«Завершаются подготовительные работы к запуску цепной реакции и выводу реакторной установки блока на минимально контролируемый уровень (1% мощности). После этого будет проведен комплекс исследований, задача которых - подтвердить надежность системы ядерно-физического контроля и ядерной безопасности реакторной установки», - сообщает пресс-служба Минэнерго.

Затем последует энергетический пуск блока с включением его в энергосистему и выработкой первых киловатт-часов электроэнергии. И лишь после блок будет введен в промышленную эксплуатацию.

Первый энергоблок с момента его включения в объединенную энергосистему (3 ноября 2020 года) выработал 12,3 млрд. кВтч. электроэнергии, что позволило заместить более 3 млрд. м. куб. природного газа.