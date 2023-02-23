Последнее обновление: 23.02.2023 08:14

Страны G7 помогут Украине получить кредит МВФ

Страны G7 могут предложить Украине поддержку в получении финансовой помощи более чем в 15 млрд долларов по линии Международного валютного фонда, пишет Bloomberg/

Речь идет о программе кредитования МВФ на несколько лет. По информации источников агентства, в последние дни МВФ активно обсуждает программу с Министерством финансов США.

Председатель МВФ Кристалина Георгиева в понедельник встретилась в Киеве с министром финансов Украины Сергеем Марченко. Сам Марченко заявил CNN, что Киев "делает шаги в направлении полноценной программы по линии МВФ".

"Мы готовы выполнить все требования и условия, чтобы продвигаться вперед с программой", - сказал он, передает BBC.

По словам Марченко, Украине нужно 10 млрд долларов, чтобы покрыть свой бюджетный дефицит в 2023 году и начать восстановление экономики.

Как говорят источники Bloomberg, на этой неделе правительства стран "семерки" активизируют работу с МВФ и Украиной.

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