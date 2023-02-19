США прямо обвинили РФ в преступлениях против человечества в ходе войны в Украине

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Россия совершила преступления против человечества во время войны в Украине.

"Это атака на наши общие ценности, атака на нашу общую человечность", - сказала вице-президент на Мюнхенской конференции по безопасности/

"Соединенные Штаты официально определили, что Россия совершила преступления против человечества", - сказала Харрис.

"И я говорю всем тем, кто совершил эти преступления, и их руководителям, которые являются соучастниками этих преступлений, что вы будете привлечены к ответственности", - подчеркнула она.

Харрис в своем выступлении упомянула о конкретных примерах, которые могут быть использованы в качестве доказательств преступлений России против человечности.

"Российские войска осуществляют широкомасштабные и системные атаки на гражданское население - ужасные убийства, пытки, изнасилования и депортации. Убийства, похожие на казнь, избиения и пытки электрическим током", - сказала она.

"Российские власти принудительно депортировали сотни тысяч людей из Украины в Россию, включая детей. Они жестоко разлучили детей с их семьями", - добавила Харрис.

Харрис пообещала, что США "продолжат поддерживать судебный процесс", чтобы привлечь РФ к ответственности.