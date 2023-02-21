США назвали безответственным решение Путина разорвать договор о СНВ

Решение России приостановить действие договора с Вашингтоном о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) является "глубоко досадным и безответственным", но США остаются готовыми к обсуждению этого вопроса.

Об этом во вторник заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает AFP.

"Мы по-прежнему готовы говорить об ограничении стратегических вооружений с Россией в любое время, независимо от того, что еще происходит в мире или в наших отношениях", - сказал Блинкен.

Так госсекретарь США отреагировал на заявление Путина о выходе России из договора о контроле над вооружениями. Подписанный в 2010 году договор ограничивает стратегические носители и ядерные боеголовки РФ и США до 700 и 1550 соответственно.

"Нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты. В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях», - заявил сегодня Путин.

По его словам Путина, у Москвы также есть данные о том, что в США ведется разработка новых видов ядерных боеприпасов и что Вашингтон задумывается о натуральном испытании ядерного оружия.

Если США проведут испытания нового ядерного оружия, Россия сделает то же самое, паритет должен быть сохранен, предупредил он и поручил Минобороны и "Росатому" обеспечить готовность к таким испытаниям.