Лукашенко утвердил новую редакцию правил поступления в вузы

Лукашенко указом №2 утвердил новую редакцию Правил приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образования.

«Правила доработаны с учетом результатов широкого изучения общественного мнения и экспертных оценок, а также апробации отдельных норм в ходе вступительной кампании 2022 года», - говорится в официальном комментарии к указу.

Согласно документу, без вступительных испытаний предполагается зачисление победителей международных и республиканских олимпиад, победителей университетских олимпиад при поступлении в эти вузы, выпускников Национального детского технопарка по рекомендации наблюдательного совета, выпускников лицеев при университетах при поступлении в данные университеты, а также лиц, сдавших единый государственный экзамен в РФ (при поступлении на платную форму обучения).

Вне конкурса будут зачисляться дети военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, ставших инвалидами при исполнении служебных обязанностей, воспитанники военно-патриотических клубов при поступлении в вузы Минобороны, МВД, Госпогранкомитета и на военные факультеты.

Вводятся особые условия поступления на специальности для Вооруженных Сил, транспортных войск и органов пограничной службы. На указанные специальности абитуриенты будут сдавать только два предмета (язык и один профильный предмет в форме ЦЭ или ЦТ).

«Предусматривается прием на целевую подготовку по итогам внутреннего испытания в вузе в устной или практической форме (в зависимости от специальности). При подаче документов для поступления абитуриент должен представить характеристику из школы (колледжа)», - также сказано в комментарии.