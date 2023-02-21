Литва сократила квоту на транзит санкционных грузов в Калининградcкую область

Россия в 2023 году сможет провезти через Литву в Калининградcкую область и обратно не более 2,89 млн тонн различных подсанкционных товаров, необходимых для ее нужд, что почти на 7% меньше, чем в 2022 году, когда было разрешено провезти 3,1 млн тонн.

Как сообщает BNS со ссылкой на LTG Cargo, в этом году в Калининградскую область из других регионов России разрешено перевезти до 2,47 млн тонн товаров, а в обратном направлении – до 420 тыс. тонн.

В частности, из "материковой" России в Калининградскую область разрешено провезти 420 тыс. тонн древесины и изделий из нее, цемента, удобрений, предметов роскоши, а также 710 тыс. тонн угля и угольной продукции, 50 тыс. тонн строительных материалов, химической и другой промышленной продукции, 78 тыс. тонн сырой нефти и нефтепродуктов и 520 тыс. тонн железа и стали.

Из Калининградской области на остальную территорию России через Литву можно будет перевезти более 400 тыс. тонн древесины и изделий из нее, цемента, удобрений, предметов роскоши, 17 тыс. тонн строительных материалов, химических и других промышленных товаров, 0,4 тыс. тонн сырой нефти и нефтепродуктов, 0,2 тыс. тонн железа и стали.

По данным LTG Cargo, объем товаров на 2023 год был рассчитан на основе среднего показателя перевозок таких товаров за последние три года (2020-2022 годы). Несколько сотен кодов включены в список товаров первой необходимости, и их количество оценивается по мере поступления заявок.