Доллар и юань снижаются на торгах БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 20 февраля 2023 года белорусский рубль укрепляется к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 1,81 копейки или 0,64% до 2,7941 рубля при объеме торгов $1,3 млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 2,4 копейки или 0,64% до 3,7857 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 277,6 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 2,08 копейки или 0,51% до 4,0620 рубля за 10 юаней при объеме торгов 12,5 млн. юаней.