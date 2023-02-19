Власти США побеседовали с Маском об использовании Starlink в Украине

Власти США провели переговоры с бизнесменом Илоном Маском об использовании системы спутникового интернета Starlink в Украине, пишет Reuters.

Отвечая на вопрос в интервью NBC News, просили ли Соединенные Штаты исполнительного директора компании SpaceX не ограничивать использование возможностей Starlink украинскими военными, Госсекретарь США Энтони Блинкен сказал: "Я не могу поделиться информацией о переговорах, которые у нас были, кроме как сказать, что у нас были переговоры".

В феврале стало известно, что американская компания SpaceX может лишить ВСУ возможности использовать ее систему спутникового интернета Starlink в военных целях. "Мы знаем, что [украинские] военные используют их [терминалы Starlink] для связи, и это нормально. Но мы не хотим, чтобы они использовали их в наступательных целях", - говорила президент компании Гвинн Шотвелл.

Позднее в беседе с журналистами Шотвелл сослалась на сообщения о том, что украинские военные использовали сервис Starlink для управления дронами. Украина использует беспилотные летательные аппараты для обнаружения позиций противника и выбора целей для ведения огня, а также для сброса гранат.