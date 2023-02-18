Болгария не перейдет на евро в 2024 году из-за политического кризиса

Болгария не присоединится к еврозоне 1 января 2024 года, хотя запланировала эту дату еще три года назад.

Об этом заявила министр финансов Болгарии Росица Велкова в Софии в пятницу, сообщает Euractiv.

По ее словам, Болгария должна была заявить о своей готовности перейти на евро на заседании Еврогруппы 13 февраля, но ей не предоставили слова, хотя этот вопрос был включен в повестку дня.

Официальное объяснение заключалось в том, что страна отстает в принятии необходимого законодательства и не соответствует критериям инфляции.

В рамках Еврогруппы были проведены переговоры с просьбой провести новую оценку готовности Болгарии летом, при условии, что все обязательства будут выполнены.

"Новая целевая дата вступления - 1 января 2025 года, и оценка готовности Болгарии может быть запрошена уже в этом году", - сказала Велкова.

Болгария взяла на себя обязательства принять несколько законов, находясь в "зале ожидания" еврозоны, так называемого механизма обменного курса ERM II. Среди них - принятие закона о банкротстве физических лиц, изменения в закон о борьбе с отмыванием денег, а также в страховой кодекс, связанный с Европейской зеленой картой.

Все эти законопроекты были подготовлены и внесены на рассмотрение парламента временным правительством, но парламент был распущен до того, как они были приняты.

Болгария находится в затяжном политическом кризисе после нескольких безрезультатных выборов и неудачных попыток сформировать правительство.